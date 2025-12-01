Костин: нынешний курс рубля невыгоден ни бюджету, ни экспортерам

Укрепление рубля связано, в первую очередь, со снижением импорта, и такой курс не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии форума "Россия зовет!".

"Там несколько факторов. Прежде всего - низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все. Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы. Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков. Сегодняшний курс, разумеется, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров", - отметил он, комментируя предпосылки, которые повлекли укрепление рубля.

"У всех спрос на валюту упал, даже граждане перестали доллары накапливать", - отметил банкир.

В ноябре текущего года рубль укрепился по отношению к юаню: курс китайской валюты на Мосбирже 28 ноября снизился на 3,01% по сравнению с 31 октября.