Ozon опроверг автоматическое списание чаевых

Ozon не списывает принудительно чаевые для сотрудников пунктов выдачи заказов. На это обратили внимание в пресс-службе компании.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Ozon будет автоматически списывать чаевые после первого платежа.

"В интернете пишут, что мы принудительно списываем чаевые для сотрудников ПВЗ. Это не так. Без согласия клиента мы чаевые не списываем", - указали в Ozon.

Подчеркивается, что при оформлении заказа по умолчанию отображается сумма чаевых, которую клиент указывал ранее. Покупатель может в любой момент изменить размер чаевых или выбрать опцию "Без чаевых".

Вместе с тем отменить или скорректировать чаевые можно до выдачи заказа, а также в течение 15 минут после его получения. Кроме того, клиент может не устанавливать постоянную сумму и решать вопрос чаевых после получения заказа.