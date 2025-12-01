Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Мерц: вопрос о репарациях Польше для ФРГ юридически закрыт
1 декабря 2025 / 19:16
Мерц: вопрос о репарациях Польше для ФРГ юридически закрыт
Правительство Германии считает закрытым вопрос репарационных требований Польши к Берлину за преступления национал-социалистов во время Второй мировой войны. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине. Под их председательством в германской столице проходят 17-е межправительственные консультации двух стран.

"Позиция правительства Германии на этот счет известна - ее придерживались и предыдущие правительства. Вопрос репараций, с точки зрения ФРГ, юридически и политически уже много лет назад окончательно закрыт", - подчеркнул канцлер. Вместе с тем, по его словам, работа по сохранению памяти и осмыслению событий тех дней для немцев "никогда не будет завершена".

Польские власти (в период правившей в республике в 2015-2023 годах партии "Право и справедливость") 1 сентября 2022 года подготовили трехтомный доклад о потерях, понесенных страной из-за нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила порядка $1,5 трлн. Позднее занимавший тогда пост главы МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к Германии о выплате компенсации.

В правительстве ФРГ не раз отмечали, что не видят оснований для каких-либо выплат, поскольку в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новые польские  власти отказались от требования компенсации в заявленном размере, предложив Берлину найти "креативное решение" для возмещения ущерба.

