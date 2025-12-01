Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Блогеру Лерчек разрешили посещать врачей для контроля беременности
1 декабря 2025 / 19:30
Блогеру Лерчек разрешили посещать врачей для контроля беременности
© Софья Сандурская/ ТАСС

Валерии Чекалиной (Лерчек) разрешили посещать врачей для контроля течения беременности. Об этом со ссылкой на Гагаринский суд Москвы, где рассматривается ее дело, сообщает ТАСС.

"К счастью, суд разрешил мне посещать врача, я теперь могу сделать скрининг, УЗИ и другие исследования для контроля состояния беременности", - отметила Чекалина.

Согласно материалам следствия, Валерия Чекалинa, ее бывший супруг Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы России около 251 млн рублей.

Вишняк признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.

