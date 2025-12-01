Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
1 декабря 2025 / 21:47
КОТИРОВКИ
USD
01/12
78.2284
EUR
01/12
90.8190
Новости часа
Макрон: Франция не должна читать нотации Украине из-за коррупционного скандала Блогеру Лерчек разрешили посещать врачей для контроля беременности
Москва
1 декабря 2025 / 21:47
Котировки
USD
01/12
78.2284
0.0000
EUR
01/12
90.8190
0.0000
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
1 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Политические скандалы на Украине / Переговоры по Украине
Политика
Макрон: Франция не должна читать нотации Украине из-за коррупционного скандала
1 декабря 2025 / 19:45
Макрон: Франция не должна читать нотации Украине из-за коррупционного скандала
© Sarah Meyssonnier/ Pool via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что не в праве "читать нотации" Украине в связи с разразившимся в этой стране коррупционным скандалом. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже.

"Разве мы должны читать нотации Украине? На самом деле нет. У нас уже были подобные скандалы в прошлом. Демократия должна гордиться тем, что умеет улаживать их с помощью независимой системы правосудия и привлекать к ответственности всех лиц, принимающих решения", - отметил французский лидер.

По его словам, Франция "может быть требовательной", учитывая тот факт, что она среди прочих дает Украине деньги и "поддерживает военные действия". Вместе с тем Макрон выразил удовлетворение тем, как ведется борьба с коррупцией на Украине, добавив, что видит, как принимаются политические решения в этом контексте.

Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:45
Макрон: Франция не должна читать нотации Украине из-за коррупционного скандала
19:30
Блогеру Лерчек разрешили посещать врачей для контроля беременности
19:16
Мерц: вопрос о репарациях Польше для ФРГ юридически закрыт
18:59
Ozon опроверг автоматическое списание чаевых
18:43
Костин: нынешний курс рубля невыгоден ни бюджету, ни экспортерам
18:33
Каллас: ЕС пока не выполнил обещание передать 2 млн снарядов Киеву
18:14
Дегтярев: на Олимпиаде-2026 выступят не более 20 россиян
17:59
Фильм "Иллюзия обмана 3" возглавляет российский прокат третью неделю подряд
17:38
ВЦИОМ: четверо из десяти российских граждан часто переживают стресс
17:17
Каллас: ЕК примет решение об экспроприации активов РФ в декабре
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения