Макрон: Франция не должна читать нотации Украине из-за коррупционного скандала

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что не в праве "читать нотации" Украине в связи с разразившимся в этой стране коррупционным скандалом. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже.

"Разве мы должны читать нотации Украине? На самом деле нет. У нас уже были подобные скандалы в прошлом. Демократия должна гордиться тем, что умеет улаживать их с помощью независимой системы правосудия и привлекать к ответственности всех лиц, принимающих решения", - отметил французский лидер.

По его словам, Франция "может быть требовательной", учитывая тот факт, что она среди прочих дает Украине деньги и "поддерживает военные действия". Вместе с тем Макрон выразил удовлетворение тем, как ведется борьба с коррупцией на Украине, добавив, что видит, как принимаются политические решения в этом контексте.