1 декабря 2025 / 18:02
Россия обеспечивает свою безопасность на
Владимир Путин
Владимир Путин
/ Дальнее зарубежье / Политика / Происшествия / Политика и религия
Политика
Эрдоган: атаки на суда в Черном море сигнализируют об обострении ситуации
1 декабря 2025 / 19:59
© AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool/ТАСС

Атаки на танкеры, совершенные в конце прошлой недели в исключительной экономической зоне Турции, сигнализируют о тревожном обострении ситуации. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT Haber.

"Удары по торговым судам в пределах исключительной экономической зоны Турции говорят о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде", - отметил он.

"Мы пристально следим за событиями последних недель, нацеленными на прекращение войны на Украине, и при каждой возможности заявляем о нашей готовности внести необходимый вклад в этот процесс", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее стало известно, что танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, 28 ноября подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat информировал о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. Еще одна атака БПЛА была совершена на Virat утром 29 ноября.

