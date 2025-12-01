Эрдоган: атаки на суда в Черном море сигнализируют об обострении ситуации

Атаки на танкеры, совершенные в конце прошлой недели в исключительной экономической зоне Турции, сигнализируют о тревожном обострении ситуации. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT Haber.

"Удары по торговым судам в пределах исключительной экономической зоны Турции говорят о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде", - отметил он.

"Мы пристально следим за событиями последних недель, нацеленными на прекращение войны на Украине, и при каждой возможности заявляем о нашей готовности внести необходимый вклад в этот процесс", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее стало известно, что танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию без груза, 28 ноября подали сигналы бедствия, когда находились соответственно в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos началось возгорание в районе машинного отделения, экипаж Virat информировал о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. Еще одна атака БПЛА была совершена на Virat утром 29 ноября.