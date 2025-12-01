Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
1 декабря 2025 / 18:02
1 декабря 2025 / 13:17
1 декабря 2025 / 12:43
Политика
Политика
Сийярто отметил, что Венгрия не допустит санкций ЕС против руководства Грузии
1 декабря 2025 / 20:15
© AP Photo/ Darko Vojinovic/ТАСС

Венгрия никогда не согласится с применением Европейским союзом санкций в отношении руководства Грузии. На этом акцентировал внимание венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам встречи в Будапеште с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

"Мы, венгры, неизменно будем поддерживать грузин, мы никогда не позволим Евросоюзу ввести санкции против руководства страны. Венгры знают, каково это - плыть против течения. Мы знаем, каково это - отказаться следовать курсом либерального мейнстрима", - отметил он, выступая перед журналистами.

Венгерское правительство не раз подчеркивало, что продолжит поддерживать Грузию, несмотря на попытки ЕС оказать на нее политическое давление. По мнению Будапешта, в закавказской республике у власти находится патриотически настроенное консервативное правительство, выступающее за мир.

Ранее Венгрия выступила против нескольких мер, в том числе санкций, введенных другими странами ЕС против Грузии после того, как там был принят закон "О прозрачности иностранного влияния". Документ был воспринят грузинской оппозицией и лидерами ЕС как нарушение гражданских прав и свобод. В Брюсселе также поставили под сомнение результаты последних парламентских выборов в Грузии и подняли вопрос о приостановке процесса интеграции республики в сообщество.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, со своей стороны, заявил, что правящая партия приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Причиной такого решения, по его словам, послужил постоянный шантаж со стороны Брюсселя. 

