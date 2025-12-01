Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
1 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Эйсмонт заявила, что Литва своими действиями "стреляет себе между ног"
1 декабря 2025 / 20:28
Эйсмонт заявила, что Литва своими действиями "стреляет себе между ног"
© Марина Лысцева/ ТАСС

Литва действует глупо в ситуации с беспилотником, нарушившим границу Белоруссии 30 ноября, таким образом Вильнюс "стреляет себе между ног". Соответствующую точку зрения изложила пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в беседе с ТАСС.

БПЛА из Литвы вторгся в воздушное пространство Белоруссии 30 ноября и упал в черте Гродно. МИД республики выразил протест Вильнюсу и потребовал расследовать обстоятельства инцидента.

"Что касается литовцев - сев в лужу в свое время с закрытием границы, литовцы допускают очередные глупости, которые обернутся против них. Думаем, ни белорусскому, ни литовскому народу это не нужно, но мы готовы ко всему", - отметила Эйсмонт.

По ее словам, Минск в ближайшее время увидит цели и мотивы Вильнюса. "Но пока… однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже себе между ног", - указала пресс-секретарь.

Некоторое время назад телеканал "Первый информационный" информировал о том, что упавший в минувшее воскресенье в черте Гродно в Белоруссии литовский беспилотник был разведывательным. Кроме того, перед падением он сбросил экстремистские материалы.

