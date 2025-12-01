Литва действует глупо в ситуации с беспилотником, нарушившим границу Белоруссии 30 ноября, таким образом Вильнюс "стреляет себе между ног". Соответствующую точку зрения изложила пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в беседе с ТАСС.

БПЛА из Литвы вторгся в воздушное пространство Белоруссии 30 ноября и упал в черте Гродно. МИД республики выразил протест Вильнюсу и потребовал расследовать обстоятельства инцидента.

"Что касается литовцев - сев в лужу в свое время с закрытием границы, литовцы допускают очередные глупости, которые обернутся против них. Думаем, ни белорусскому, ни литовскому народу это не нужно, но мы готовы ко всему", - отметила Эйсмонт.

По ее словам, Минск в ближайшее время увидит цели и мотивы Вильнюса. "Но пока… однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже себе между ног", - указала пресс-секретарь.

Некоторое время назад телеканал "Первый информационный" информировал о том, что упавший в минувшее воскресенье в черте Гродно в Белоруссии литовский беспилотник был разведывательным. Кроме того, перед падением он сбросил экстремистские материалы.