Каллас: Евросоюз потратил на Украину более €187 млрд
1 декабря 2025 / 20:47
© Christophe Gateau/ Pool via AP/ТАСС
Евросоюз и его страны - члены уже потратили на поддержку Украины более €187 млрд. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран сообщества.
По ее словам, "Европейский союз уже предоставил поддержку Украине в €187 млрд - больше, чем кто бы то ни было другой".
Глава евродипломатии призвала наращивать финансирование Киева руководствуясь принципом, что чем больше денег будет потрачено на Украину, тем сильнее она будет на поле боя, а "чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она окажется за столом переговоров".