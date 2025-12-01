Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин поручил обеспечить бойцов СВО всем необходимым на зимний период Залужный намекнул на свое возвращение на Украину
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
1 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Президент России посетил пункт управления СВО
1 декабря 2025 / 20:59
Президент России посетил пункт управления СВО
© Пресс-служба Кремля/ ТАСС

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейск в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Волчанск в Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Вечером 30 ноября президент России посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. В ходе своей работы он заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" Андрея Иванаева", - отметил представитель Кремля.

"Генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях", - указал он. 

Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
21:50
Путин поручил обеспечить бойцов СВО всем необходимым на зимний период
21:36
Залужный намекнул на свое возвращение на Украину
20:59
20:47
Каллас: Евросоюз потратил на Украину более €187 млрд
20:28
Эйсмонт заявила, что Литва своими действиями "стреляет себе между ног"
20:15
Сийярто отметил, что Венгрия не допустит санкций ЕС против руководства Грузии
19:59
Эрдоган: атаки на суда в Черном море сигнализируют об обострении ситуации
19:45
Макрон: Франция не должна читать нотации Украине из-за коррупционного скандала
19:30
Блогеру Лерчек разрешили посещать врачей для контроля беременности
19:16
Мерц: вопрос о репарациях Польше для ФРГ юридически закрыт
