Президент России посетил пункт управления СВО

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейск в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Волчанск в Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Вечером 30 ноября президент России посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. В ходе своей работы он заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" Андрея Иванаева", - отметил представитель Кремля.

"Генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях", - указал он.