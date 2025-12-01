Залужный намекнул на свое возвращение на Украину

Бывший главком ВСУ, в настоящее время посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул на свое возвращение в страну.

"Дома лучше", - написал он у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), прикрепив совместный снимок с супругой на фоне новогодней елки. Позади пары размещен кофейный автомат с украиноязычной надписью.

Залужный был главнокомандующим украинской армии в период с 2021 по 2024 год. В феврале прошлого года его на этой должности сменил Александр Сырский, а сам Залужный с мая того же года назначен украинским послом в Лондоне. Он также был уволен с военной службы по состоянию здоровья.