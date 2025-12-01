Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Путин поручил обеспечить бойцов СВО всем необходимым на зимний период
1 декабря 2025 / 21:50
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября поблагодарил командующих и бойцов за успешные действия и поставил задачи по снабжению войск всем необходимым на зимний период. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Верховный главнокомандующий поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период", - отметил он.

