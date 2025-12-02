Марина Харькова, журналист, Донецк

Хотя отставка всесильного главы офиса президента Андрея Ермака произошла несколько дней назад, поводом для чего стал масштабный коррупционный скандал на Украине в сфере энергетики, страсти не только не утихли, а разгорелись с новой силой – синхронно как на Западе, так и внутри самой Украины. Комментарии посыпались как из рога изобилия. Всеобщая ненависть как к Ермаку, так и самому Зеленскому прорвала плотину долго сдерживаемых эмоций по поводу всего, что натворил этот режим. И на этом фоне особенно примечательна реакция Запада, разочарованного, что «украинские черчилли» оказались проходимцами и ворами. Внезапно всплыли подробности, ранее неизвестные обществу или скрытые от него.

Американские политики и военные дружно начали обвинять украинский режим с призывами арестовать Зеленского и его окружение. Генерал Майкл Флинн, крупный инвестор и политический инсайдер Дэвид Сакс, сенатор Майк Ли, конгрессвумен Виктория Спартц, телеведущая Лора Ингрэм и ряд других публичных лиц заявили о тотальной коррупции на Украине, о масштабном разворовывании американской помощи и потребовали проведения аудита. Назывались и конкретные цифры злоупотреблений: в частности, генерал Майкл Флинн сообщил, что передал в Минюст документы о хищениях американской помощи на сумму $42 млрд — это около 40% тех средств, которые Украина получила от США.

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, представляющая штат Флорида от Республиканской партии, заявила, что уход Андрея Ермака с должности руководителя офиса Владимира Зеленского указывает на необходимость проведения срочного аудита финансовой помощи, предоставляемой Украине. А президент США Дональд Трамп прекратил «бесконечную помощь Украине, так как убежден, что деньгами налогоплательщиков США злоупотребляли», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Очевидно, что эта кампания направлена на разрушение мифа, который формировал публичный образ Зеленского как героя - надутый усилиями либеральных СМИ образ стремительно сдувается, и после его полного обрушения США смогут обнародовать результаты аудита расходования американской помощи. Этот аудит проводится с конца мая, когда на Украину прибыла крупная группа американских специалистов. В результате Зеленский предстанет перед миром тем, кто он есть — руководителем этнической ОПГ, занимавшейся мародерством на войне и крови», - заявил украинский депутат Александр Дубинский.

Хотя Зеленский отправил в США на переговоры делегацию во главе с формально новым руководителем – экс-министром обороны Украины Рустемом Умеровым, американцы считают, что уволенный Андрей Ермак продолжает тайно «дергать за ниточки».

«Господин Ермак всё ещё там, и, по сути, вся делегация, прибывшая во Флориду, состояла из людей господина Ермака, верных и очень близких ему лично людей, которые верно служили ему на протяжении многих лет. Ермак не исчез и определяет повестку за кулисами», – сообщил телеканал Fox News. Также американский телеканал напомнил: «Многие, в том числе западные игроки, включая администрацию США и администрацию Байдена, не доверяли Ермаку. Украинская сторона саботировала мирные переговоры и усилия Дональда Трампа, продлевая войну». Западная пресса разносит Ермака и Зеленского в пух и прах, и былых симпатий к Украине в публикациях уже не наблюдается.

New York Times считает, что уход Ермака вывел Европу из переговоров по миру на Украине. Отставка возглавлявшего украинскую делегацию Ермака, констатирует издание, поставила под сомнение возможность и Киева, и стран ЕС влиять на то, что будет написано в итоговом мирном соглашении. Увольнение Ермака также лишило Зеленского давнего близкого союзника, который стал объектом критики за многие ошибки, - заключает New York Times.

А по оценке Politico, многие в Киеве назвали новость про падение власти Ермака «глотком свежего воздуха и Ермака не будут оплакивать». Теперь, прогнозирует издание, на Украине начнётся ожесточенная борьба за возможность управлять страной.

Financial Times называет Ермака правительством Украины в одном лице. Британцы процитировали западного посла, который о Ермаке сказал следующее: «Он президент, премьер-министр, министр иностранных дел и все министры вместе взятые». И часто, по мнению Financial Times, Ермак «вёл себя как глава государства».

Британское издание Guardian приводило цитату некоего высокопоставленного украинского чиновника, сообщившего им в интервью, что «теоретически Зеленский мог бы работать без Ермака, но на практике мне это невозможно представить».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак стал одним из фигурантов коррупционного расследования, и это ослабит позиции Киева, - сообщает The Telegraph и прогнозирует свержение правительства Украины.

Ермак был крайне непопулярен на Украине, пишет французская Le Monde, и его отставка вызвала облегчение. Зеленский лишился своего «больше, чем советника» в самый неподходящий для киевского режима момент. В политической системе Украины глава администрации президента играет роль, не имеющую аналогов в западных демократических государствах: это одновременно политический советник, руководитель аппарата, управляющий государственными делами. Андрей Ермак быстро подстроил эту должность под себя, назначив своих сторонников на посты в Офис президента и правительство. Став человеком номер два в структуре власти страны, он взял в свои руки вопросы внешней политики, ведения мирных переговоров и поставок вооружений. Для Зеленского Андрей Ермак был намного больше, чем просто советником — он играл роль его первого доверенного лица. Он сопровождал президента во время всех поездок в Вашингтон и европейские столицы, сообщает французское издание и язвит о его привычках.

«Его высокая массивная фигура в костюме или камуфляже бросалась в глаза повсюду — в Елисейском дворце, в Белом доме и во всех знаковых местах планеты, поскольку Ермак всегда очень старался попадать на фотографии на первом плане», - пишет Le Mondе, делая акцент, что Ермак подвергался критике западных партнеров из-за отсутствия такта и неуважения к дипломатическому протоколу. А репутация Ермака в собственной стране была ещё хуже. Он нажил немало врагов, поскольку считался архитектором концепции чрезмерной концентрации власти в руках аппарата украинского президента.

Французская Le Figaro выдвигает версию, что через Ермака Зеленский пытался сопротивляться ЦУ из Вашингтона. А его отставка стала «неизбежным завершением саги, которая терзала Украину». Именно Ермак придерживался максимально жесткой позиции на переговорах с американцами, выступая против уступок, без которых мира будет добиться невозможно.

А евродепутат от партии «Альтернатива для Германии» Александр Зелл обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в спонсировании коррупции на Украине. «Вы щедро перевели наши налоги в Киев – 90 млрд евро только от ЕС. По оценкам экспертов, было присвоено до 30%. То есть, 50 млрд евро ушло на золотые туалеты в Киеве. При этом вы, фрау фон дер Ляйен, были министром обороны Германии 5 лет, а у бундесвера до сих пор нет беспилотников. Вместо этого проводятся семинары по вопросам сексуальной ориентации», - намекнул немецкий политик на соучастие европейских чиновников в украинских коррупционных делах.

«Будь Ермак настолько верен Зеленскому, он бы сам уже ушел», — заявил украинский депутат Богдан Яременко. — Масштабы этого скандала огромны, и нужен виновник происходящего, чтобы выйти из этого кризиса. Ермак — тот, кто способствовал назначению всех личностей, которые сегодня несут ответственность за этот коррупционный скандал. Речь идет не столько об увольнении Ермака, сколько об упразднении этой системы».

Украина вошла в переговоры по мирному урегулированию в самый неудачный для нее момент, заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко. «Сейчас самое неудачное время для переговоров с 2022 года, потому что плохой фон. Противник продавливает нас на нескольких направлениях. Это Покровск, где он закрыл окружение. На Гуляйпольском направлении тоже провалена наша оборона, как и в Северске, Купянске, Волчанске. Коррупционный скандал очень сильно ударил по позициям Украины, которая получает большую часть финансирования от своих партнеров. И когда они видят, что окружение президента зарабатывает на этом, то им невыгодно с ними садиться за стол переговоров», – сказал полковник.

Так как Трамп вряд ли смягчит давление на Зеленского и продолжит требовать уступок по ключевым пунктам мирного плана, а Зеленский сопротивляется и, более того, анонсирует в последнем обращении новый план обороны, то, судя по всему, последуют новые утечки украинской коррупции на высшем уровне и аудит финансовой помощи Украине. В таких условиях Зеленскому придётся или подписать мирные соглашения, или уйти с поста, разыграв какое-нибудь шоу, что он выбрал независимость вместо капитуляции. Это единственное, на что он мастак.