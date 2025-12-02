Переговоры во Флориде: без прорывов и сенсаций

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Предполагалось, что делегацию киевского режима возглавит всемогущий глава «офиса президента» Андрей Ермак. Однако он неожиданно (или же предсказуемо) подал в отставку, причем с перспективой оказаться за решеткой. В результате руководителем переговорной группы стал секретарь СНБО Рустем Умеров, считающийся несколько меньшим «ястребом», чем Ермак - тот буквально за день до отставки заявил, что «Зеленский ничего подписывать не будет».

Есть и личные причины оценивать Умерова как, в соответствии с фамилией, более умеренного переговорщика, и конкретно – в диалоге с американцами. За ним тоже тянется коррупционный шлейф в рамках самого свежего и громкого украинского скандала. Он фигурирует в «миндичгейте» как соучастник коррупционной схемы по закупке некачественных бронежилетов нужной Миндичу компании. Кроме того, у секретаря СНБО 8 элитных объектов недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одна – в Нью-Йорке и 4 виллы возле Майами. Наконец, вся его семья имеет американское гражданство, включая, по некоторым данным, самого Умерова.

В то же время для широких политических и медийных кругов, где Ермак обрел довольно одиозную репутацию, бывший глава «президентского офиса» по-прежнему остается закулисным организатором украинских политических процессов, в том числе и переговоров с США. «Господин Ермак всё ещё там, и, по сути, вся делегация, прибывшая во Флориду, состоит из людей господина Ермака, его верных людей, очень близких ему лично, — людей, которые служили ему на протяжении многих лет… Ермак не исчез и, возможно, общается по телефону или в интернете, определяя повестку за кулисами», - сообщил телеканал Fox News со ссылкой на анонимного чиновника.

При этом Fox News все же согласился с оценкой Умерова как более склонного к компромиссам человека по сравнению с Ермаком. «Ермак учил Зеленского быть «отцом нации», и до сих пор украинская сторона настаивала на недостижимой и бескомпромиссной позиции…Умеров не является выдающейся политической фигурой, но он хочет добиться результатов и, как известно, готов идти на компромисс… Украинская сторона каким-то образом саботировала мирные переговоры и усилия Дональда Трампа, не говоря уже о том, что это продлевает войну», - цитирует телеканал свой источник.

Отметим, что некоторые популярные независимые украинские Telegram-каналы перед переговорами выразили мнение, что Умеров, вне зависимости от личных интересов и качеств, будет проводить линию Зеленского (и, вероятно, того же Ермака) на затягивание и мягкий саботаж переговоров: «Умеров получил задачу в переговорах отбивать ключевые пункты соглашений, делая документ принципиально неприемлемым для Москвы чтобы затем заявить: "Россия не хочет мира. Европейские союзники подыгрывают через прессу, называя предложенный Трампом план "пророссийским"».

Помимо Умерова, в украинскую делегацию вошли заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, начальник Генерального штаба генерал Андрей Гнатов и замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марк Рубио, советник и зять Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф; собственно, и местом проведения встречи стал личный гольф-клуб Уиткоффа в Майами (штат Флорида).

Стартовали переговоры с конфуза – Умеров написал в соцсетях пост о факте этого самого старта, но затем спешно удалил. Видимо, принимающая сторона упрекнула его за несогласованность и отсутствие субординации. Неизвестно, насколько этот инцидент повлиял на настроение участников. По итогам несколькочасовой беседы тон официальных комментариев был пусть сдержанно, но бодрым. Умеров, положительно оценив предыдущий переговорный раунд в Женеве, так же высказался и о флоридском: «Имеем существенное продвижение в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной. Наши ключевые цели — безопасность, суверенитет и надежный мир — остаются неизменными и делятся американской стороной. Впереди — продолжение консультаций и работа над согласованием совместного рамочного решения».

В целом оптимистичным было и подведение итогов от Рубио: «Мы не просто хотим закончить войну, а сделать Украину вечно безопасной. Есть общий взгляд на процветание, но работа сложная — предстоит ещё много». Позитивно высказались и Трамп с Зеленским, причем украинский диктатор – на пути в Париж, где 1 декабря должен был встретиться с одним из главных европейских союзников, Макроном, и заслушать личный подробный доклад Умерова.

В СМИ же просочились сведения о сохраняющихся серьезных разногласиях между сторонами. Издание Axios сообщило теме вывода украинских войск из Славянско-Краматорской агломерации как камне преткновения – киевский режим идти на это все еще не готов. «Это [обсуждение] было напряженно, но не негативно. Мы действительно ценим серьезное участие в США. Наша позиция состоит в том, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь США добиться успеха, не теряя нашу страну и предотвращая очередную агрессию», – сказал Axios один из украинских чиновников-собеседников.

РБК-Украина (сайт заблокирован в России по требованию Роскомнадзора) также сообщает об отсутствии сближения точек зрения по вопросу территорий и членства Украины в НАТО. Относительно вступления в Североатлантический альянс украинская делегация заявила, что «курс на членство в НАТО закреплён в Конституции, и её изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом». Источник телеканала CNN, знакомый с ходом переговоров, озвучил сценарий возможного консенсуса – киевский режим отказывается от натовских устремлений де-факто, а не де-юре: «Если США нужно о чем-то договориться с Россией на двусторонней основе или если Россия хочет получить некие многосторонние гарантии от НАТО, то это не вовлекает Украину в процесс принятия решений».

Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника также пишет, что «ряд ключевых вопросов остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада». При этом WSJ подтверждает визит Уиткоффа в Москву – но при категорической позиции Украины по вопросам, которые, в свою очередь, глубоко принципиальны для России, вряд ли этот вояж приведет к прорывным результатам. Главным же препятствием на пути к миру является сам факт существования киевского режима и наличия у него территориального базиса.