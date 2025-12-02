Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 декабря 2025 / 13:02
КОТИРОВКИ
USD
02/12
77.7027
EUR
02/12
90.3438
Новости часа
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается ЛДПР предложила ввести наказание для "черных вдов" за браки с бойцами СВО
Москва
2 декабря 2025 / 13:02
Котировки
USD
02/12
77.7027
0.0000
EUR
02/12
90.3438
0.0000
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
1 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Антироссийские санкции
Политика
МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации российских активов
2 декабря 2025 / 10:19
МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации российских активов
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации российских активов и финансировать Киев с помощью "классического общеевропейского займа". Соответствующее сообщение разместил в соцсети X министр иностранных дел королевства Максим Прево.

"Лучший вариант быстро предоставить Украине необходимую финансовую помощь - это классический общеевропейский заем. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков. Ничего удивительного, что европейские страны не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, к чему мы резонно призываем уже многие месяцы", - указал он.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия продолжает настаивать на экспроприации замороженных в Бельгии активов РФ под видом "репарационного кредита" и обещает Бельгии "разделить все риски". Она признала обоснованность бельгийских опасений, при этом утверждала, что все государства сообщества готовы "принять меры по снижению рисков для Бельгии".

Каллас отметила, что "репарационный кредит" остается для Еврокомиссии предпочтительной опцией финансирования Киева в 2026-27 годах, так как альтернативные варианты - привлечение денег странами ЕС в виде госзаймов или выпуск евробондов - "неприемлемы для ряда стран ЕС". Вместе с тем при использовании этих вариантов "не получится покрыть все потребности Киева", которые ЕК оценивает в €135,7 млрд на два ближайших года.

Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:37
ЛДПР предложила ввести наказание для "черных вдов" за браки с бойцами СВО
11:19
Стармер считает, что Китай представляет угрозу нацбезопасности Британии
10:59
В России преобладает гонконгский грипп
10:42
Путин: инициатива на всей линии соприкосновения в СВО находится в руках ВС РФ
10:19
МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации российских активов
21:50
Путин поручил обеспечить бойцов СВО всем необходимым на зимний период
21:36
Залужный намекнул на свое возвращение на Украину
20:59
Президент России посетил пункт управления СВО
20:47
Каллас: Евросоюз потратил на Украину более €187 млрд
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения