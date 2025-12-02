МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации российских активов и финансировать Киев с помощью "классического общеевропейского займа". Соответствующее сообщение разместил в соцсети X министр иностранных дел королевства Максим Прево.

"Лучший вариант быстро предоставить Украине необходимую финансовую помощь - это классический общеевропейский заем. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков. Ничего удивительного, что европейские страны не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, к чему мы резонно призываем уже многие месяцы", - указал он.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия продолжает настаивать на экспроприации замороженных в Бельгии активов РФ под видом "репарационного кредита" и обещает Бельгии "разделить все риски". Она признала обоснованность бельгийских опасений, при этом утверждала, что все государства сообщества готовы "принять меры по снижению рисков для Бельгии".

Каллас отметила, что "репарационный кредит" остается для Еврокомиссии предпочтительной опцией финансирования Киева в 2026-27 годах, так как альтернативные варианты - привлечение денег странами ЕС в виде госзаймов или выпуск евробондов - "неприемлемы для ряда стран ЕС". Вместе с тем при использовании этих вариантов "не получится покрыть все потребности Киева", которые ЕК оценивает в €135,7 млрд на два ближайших года.