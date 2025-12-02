Путин: инициатива на всей линии соприкосновения в СВО находится в руках ВС РФ

Инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) на всей линии боевого соприкосновения полностью находится в руках Вооруженных сил РФ. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября, сообщает ТАСС.

"Что касается группировок "Центр", "Восток", то здесь так же, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших вооруженных сил", - указал он.

Глава государства заявил, что намерен более детально обсудить обстановку в зоне ответственности группировок вооруженных сил. "Конечно, в первую очередь, хотел бы получить информацию о том, как обстоят дела в городе Красноармейске, и о том, как вы видите дальнейшее развитие ситуации в этом районе", - сказал он, обращаясь к командующим группировок.

Говоря о группировке "Восток", Путин заметил, что, учитывая темпы, которыми войска движутся в заданном направлении, он хотел бы услышать, как обстоят дела в районе Гуляйполя.

"А самое главное, как вы считаете, что вы предлагаете в зоне вашей ответственности сделать для того, чтобы решались поставленные перед вашей группировкой задачи наиболее эффективным образом", - добавил верховный главнокомандующий.