2 декабря 2025 / 13:03
1 декабря 2025 / 18:02
1 декабря 2025 / 13:17
Общество
Общество
В России преобладает гонконгский грипп
2 декабря 2025 / 10:59
В России преобладает гонконгский грипп
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Среди вирусов гриппа в России преобладает штамм А(H3N2), так называемый гонконгский грипп, он также составляет 80,9% от всех имеющихся образцов. Об этом информировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом, продолжается, особенно в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала. Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2) - он составляет 80,9% от всех выделенных образцов. Наблюдается также рост заболеваемости COVID-19: на 48-й неделе рост составил 17,8% - было подтверждено порядка 9,7 тыс. случаев", - указали в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 78 млн человек - 52,9% населения. Роспотребнадзор призывает россиян соблюдать профилактические меры: избегать мест скопления людей, ограничивать контакты при признаках недомогания, проветривать помещения, мыть руки.

"Сделать прививку от гриппа еще не поздно: вакцинация снижает риск осложнений, госпитализации и летального исхода, особенно у пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями", - заключили в надзорном ведомстве.

