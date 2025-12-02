Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 декабря 2025 / 13:03
КОТИРОВКИ
USD
02/12
77.7027
EUR
02/12
90.3438
Новости часа
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается ЛДПР предложила ввести наказание для "черных вдов" за браки с бойцами СВО
Москва
2 декабря 2025 / 13:03
Котировки
USD
02/12
77.7027
0.0000
EUR
02/12
90.3438
0.0000
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
1 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Многополярный мир
Политика
Стармер считает, что Китай представляет угрозу нацбезопасности Британии
2 декабря 2025 / 11:19
Стармер считает, что Китай представляет угрозу нацбезопасности Британии
© AP Photo/ Kin Cheung/ТАСС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обозначил Китай в качестве угрозы для национальной безопасности Соединенного Королевства, при этом выступил за сотрудничество с Пекином.

"Да, это страна, которая представляет собой реальную угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства", - сказал он в ходе традиционного банкета, который ежегодно организует лорд-мэр лондонского Сити.

Вместе с тем глава британского правительства подверг критике отсутствие прочных отношений Лондона с Пекином. "Пришло время для серьезного подхода, нужно отвергнуть упрощенный бинарный выбор, будь то "Золотая эпоха" или "Ледниковый период", признать очевидный факт того, что можно работать и вести торговлю со страной, защищая при этом себя", - подчеркнул он.

"Наш ответ не будет движим страхом, не будет смягчен иллюзиями. Он будет основан на силе, ясности и трезвом реализме", - указал Стармер. По его словам, несмотря на сотрудничество с Пекином, Великобритания также будет пресекать все попытки шпионажа и незаконной кибердеятельности, применять санкции против китайских газовых и нефтяных компаний, сотрудничающих с РФ, обличать нарушения прав человека.

Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:37
ЛДПР предложила ввести наказание для "черных вдов" за браки с бойцами СВО
11:19
Стармер считает, что Китай представляет угрозу нацбезопасности Британии
10:59
В России преобладает гонконгский грипп
10:42
Путин: инициатива на всей линии соприкосновения в СВО находится в руках ВС РФ
10:19
МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации российских активов
21:50
Путин поручил обеспечить бойцов СВО всем необходимым на зимний период
21:36
Залужный намекнул на свое возвращение на Украину
20:59
Президент России посетил пункт управления СВО
20:47
Каллас: Евросоюз потратил на Украину более €187 млрд
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения