Стармер считает, что Китай представляет угрозу нацбезопасности Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обозначил Китай в качестве угрозы для национальной безопасности Соединенного Королевства, при этом выступил за сотрудничество с Пекином.

"Да, это страна, которая представляет собой реальную угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства", - сказал он в ходе традиционного банкета, который ежегодно организует лорд-мэр лондонского Сити.

Вместе с тем глава британского правительства подверг критике отсутствие прочных отношений Лондона с Пекином. "Пришло время для серьезного подхода, нужно отвергнуть упрощенный бинарный выбор, будь то "Золотая эпоха" или "Ледниковый период", признать очевидный факт того, что можно работать и вести торговлю со страной, защищая при этом себя", - подчеркнул он.

"Наш ответ не будет движим страхом, не будет смягчен иллюзиями. Он будет основан на силе, ясности и трезвом реализме", - указал Стармер. По его словам, несмотря на сотрудничество с Пекином, Великобритания также будет пресекать все попытки шпионажа и незаконной кибердеятельности, применять санкции против китайских газовых и нефтяных компаний, сотрудничающих с РФ, обличать нарушения прав человека.