Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 декабря 2025 / 13:07
КОТИРОВКИ
USD
02/12
77.7027
EUR
02/12
90.3438
Новости часа
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается ЛДПР предложила ввести наказание для "черных вдов" за браки с бойцами СВО
Москва
2 декабря 2025 / 13:07
Котировки
USD
02/12
77.7027
0.0000
EUR
02/12
90.3438
0.0000
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
1 декабря 2025 / 13:17
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
1 декабря 2025 / 12:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / СВО
Политика
ЛДПР предложила ввести наказание для "черных вдов" за браки с бойцами СВО
2 декабря 2025 / 11:37
ЛДПР предложила ввести наказание для "черных вдов" за браки с бойцами СВО
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за оформление фиктивных браков, в том числе с участниками специальной военной операции (СВО), с целью получения соцвыплат. Об этом со ссылкой на документ, который представят на рассмотрение Госдумы 2 декабря, сообщает ТАСС.

Инициативой предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей, которая вводит наказание за мошенничество при получении государственных пособий и других мер социальной поддержки после заключения фиктивного брака, включая случаи с участниками СВО. В зависимости от тяжести содеянного предусмотрены штрафы до 1 млн рублей, исправительные и принудительные работы, при совершении мошенничества в особо крупном размере или при участии организованной группы - лишение свободы на срок до 10 лет.

Под фиктивным браком в законопроекте подразумевается заключение союза без намерения создать семью, но с целью получения выплат, право на которые возникает при вступлении в брак. Кроме того, поправки также предполагают изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые уточняют порядок возбуждения и расследования подобных преступлений.

Как заявил в беседе с ТАСС Слуцкий, правоохранители отмечают всплеск преступлений, связанных с организацией фиктивных браков с участниками СВО ради получения государственных выплат. "Мы не дадим превратить святое понятие семьи в инструмент заработка и наживы. ЛДПР будет добиваться, чтобы каждый рубль доходил до настоящих семей наших героев, а "черных вдов" и стоящих за ними мошенников будем судить по всей строгости закона", - подчеркнул он. 

Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Эксперт Брутер: американцам нечего представлять в Москве на этой неделе
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Мир в Европе может обеспечить договор с большим числом участников. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:37
ЛДПР предложила ввести наказание для "черных вдов" за браки с бойцами СВО
11:19
Стармер считает, что Китай представляет угрозу нацбезопасности Британии
10:59
В России преобладает гонконгский грипп
10:42
Путин: инициатива на всей линии соприкосновения в СВО находится в руках ВС РФ
10:19
МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации российских активов
21:50
Путин поручил обеспечить бойцов СВО всем необходимым на зимний период
21:36
Залужный намекнул на свое возвращение на Украину
20:59
Президент России посетил пункт управления СВО
20:47
Каллас: Евросоюз потратил на Украину более €187 млрд
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения