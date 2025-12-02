Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за оформление фиктивных браков, в том числе с участниками специальной военной операции (СВО), с целью получения соцвыплат. Об этом со ссылкой на документ, который представят на рассмотрение Госдумы 2 декабря, сообщает ТАСС.

Инициативой предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей, которая вводит наказание за мошенничество при получении государственных пособий и других мер социальной поддержки после заключения фиктивного брака, включая случаи с участниками СВО. В зависимости от тяжести содеянного предусмотрены штрафы до 1 млн рублей, исправительные и принудительные работы, при совершении мошенничества в особо крупном размере или при участии организованной группы - лишение свободы на срок до 10 лет.

Под фиктивным браком в законопроекте подразумевается заключение союза без намерения создать семью, но с целью получения выплат, право на которые возникает при вступлении в брак. Кроме того, поправки также предполагают изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые уточняют порядок возбуждения и расследования подобных преступлений.

Как заявил в беседе с ТАСС Слуцкий, правоохранители отмечают всплеск преступлений, связанных с организацией фиктивных браков с участниками СВО ради получения государственных выплат. "Мы не дадим превратить святое понятие семьи в инструмент заработка и наживы. ЛДПР будет добиваться, чтобы каждый рубль доходил до настоящих семей наших героев, а "черных вдов" и стоящих за ними мошенников будем судить по всей строгости закона", - подчеркнул он.