Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 2 декабря отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС снижались на 0,15% и торговались на уровне 2 682,86 и 1 087,68 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 2,3 копейки и находился на отметке в 10,927 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 686,11 пункта (-0,03%), индекс РТС составлял 1 089 пунктов (-0,03%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил снижение до 10,914 рубля (-3,55 копейки).