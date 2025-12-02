Samsung презентовал свой первый складывающийся втрое смартфон

Южнокорейская компания Samsung Electronics презентовала свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold. Как сообщается на сайте производителя, устройство будет доступно в магазинах Южной Кореи с 12 декабря.

Отмечается, что в полностью раскрытом виде диагональ экрана смартфона составит 10 дюймов, что сопоставимо по функциональности с планшетом. Гаджет поддерживает мультизадачность: на каждой из трех секций экрана можно открыть отдельное приложение.

Стоимость Galaxy Z TriFold в Южной Кореи составит около $2 430. Позднее он появится в Китае, Сингапуре, ОАЭ и США. Новинка будет поставляться в черном цвете со встроенной памятью 512 ГБ, устройство будет оснащено самым большим аккумулятором среди складывающихся телефонов Samsung - емкостью 5 600 мАч.

В сентябре прошлого года свой смартфон со складывающимся втрое экраном - Huawei Mate XT выпустила китайская компания Huawei.