Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 декабря 2025 / 14:34
КОТИРОВКИ
USD
02/12
77.7027
EUR
02/12
90.3438
Новости часа
ЛДПР внесет в Госдуму инициативу о введении штрафов за буллинг Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Москва
2 декабря 2025 / 14:34
Котировки
USD
02/12
77.7027
0.0000
EUR
02/12
90.3438
0.0000
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / СВО
Политика
Песков отметил, что Россия стремится к миру
2 декабря 2025 / 12:30
Песков отметил, что Россия стремится к миру
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Соглашение по урегулированию ситуации на Украине должно подразумевать устранение первопричин специальной военной операции (СВО). На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы хотим мира. Почему мы не заключаем немедленно мирное соглашение? Это очень сложно. У решения о начале СВО были первопричины. И сначала мы должны договориться таким образом, чтобы устранить эти первопричины", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

По его словам, предстоит решить целый ряд вопросов на будущее.

"Планирует ли Украина продолжать стремиться к членству в НАТО? Мы против, так как это будет представлять опасность для нашей страны. Собирается ли Украина добиваться размещения иностранных войск или сил НАТО на своей территории вблизи наших границ? Мы против. И есть много-много других вопросов, которые необходимо решить в ходе мирных переговоров. Это очень сложная задача. Сначала мы должны определить рамки", - указал Песков.

Объявляя о начале СВО 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин обозначил целью операции защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима, а приоритетными задачами - демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава российского государства также подчеркнул, что для РФ неприемлемо военное освоение украинских территорий НАТО. 

Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
14:15
ЛДПР внесет в Госдуму инициативу о введении штрафов за буллинг
13:57
Песков: российско-индийские отношения основаны на историческом опыте взаимопонимания
13:45
ВЦИОМ: 35% российских граждан занимаются самолечением
13:31
Российские ВС освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области
13:14
Дмитриев считает 2 декабря важным днем для мира
12:59
СВР: Франция ищет варианты прямого участия в украинском конфликте
12:45
В Приморском крае прошел первый Губернаторский бал для людей с инвалидностью
12:30
Песков отметил, что Россия стремится к миру
12:15
Samsung презентовал свой первый складывающийся втрое смартфон
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения