Соглашение по урегулированию ситуации на Украине должно подразумевать устранение первопричин специальной военной операции (СВО). На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы хотим мира. Почему мы не заключаем немедленно мирное соглашение? Это очень сложно. У решения о начале СВО были первопричины. И сначала мы должны договориться таким образом, чтобы устранить эти первопричины", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

По его словам, предстоит решить целый ряд вопросов на будущее.

"Планирует ли Украина продолжать стремиться к членству в НАТО? Мы против, так как это будет представлять опасность для нашей страны. Собирается ли Украина добиваться размещения иностранных войск или сил НАТО на своей территории вблизи наших границ? Мы против. И есть много-много других вопросов, которые необходимо решить в ходе мирных переговоров. Это очень сложная задача. Сначала мы должны определить рамки", - указал Песков.

Объявляя о начале СВО 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин обозначил целью операции защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима, а приоритетными задачами - демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава российского государства также подчеркнул, что для РФ неприемлемо военное освоение украинских территорий НАТО.