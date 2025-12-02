В Приморском крае прошел первый Губернаторский бал для людей с инвалидностью

В Приморском крае в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) впервые состоялся инклюзивный Губернаторский бал "Бриз души", организованный для людей с инвалидностью, сообщает ТАСС.

"Я искренне поздравляю вас с открытием первого краевого инклюзивного бала "Бриз души". Вы все большие молодцы, у вас хорошее настроение, заряд энергии, бодрости. И, безусловно, для нас очень важно, чтобы вы имели возможность разностороннего развития, чтобы для вас не было никаких барьеров", - обратился к присутствующим глава региона Олег Кожемяко.

Он обратил внимание, что с каждым годом все больше внимания уделяется людям с ограниченными возможностями. Губернатор также отметил, что в регионе более тысячи людей с инвалидностью активно занимаются спортом.

Бал был организован в формате торжественного мероприятия с элементами классического бала. В программе - вальс, бачата, полька, контрданс и другие танцевальные композиции. Организаторами выступили Министерство культуры и архивного дела Приморского края и Министерство труда и социальной политики Приморского края.