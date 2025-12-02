Сеул готов строить АПЛ, но в качестве неядерной державы

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на фоне активного диалога с США по проблеме строительства собственных АПЛ отверг призывы к созданию в стране ядерного оружия.

Ли сделал свое заявление 2 декабря на фоне возобновившихся призывов ряда оппозиционных законодателей добиваться ядерного вооружения страны, которые прозвучали в контексте обсуждения с США планов, связанных с обогащением урана и переработкой ядерных отходов в Южной Корее.

Высокообогащенный уран используется в качестве топлива для реакторов АПЛ, созданных по американской технологии, одновременно он также пригоден для создания ядерных устройств. А при переработке его отходов получают плутоний, также используемый для создания ядерного оружия.

При этом как минимум возникает проблема размывания режима нераспространения ядерного оружия, участником которого является и Южная Корея.

«Вопросы обогащения урана и переработки ядерных отходов в некотором смысле решаются не так гладко и быстро. Причина в том, что существуют опасения по поводу ядерного вооружения», — сказал Ли, сославшись на «различные разговоры» в некоторых ведомствах правительства США.

«Если бы мы пошли на ядерное вооружение, то не смогли бы получить одобрение ни от США, ни от международного сообщества, и за этим немедленно последовали бы экономические и международные санкции. Смогли бы мы это выдержать?».

Ли также подчеркнул, что аргументы в пользу ядерного вооружения угрожают заблокировать стремление Южной Кореи к переработке отработанного топлива и обогащению урана.

В свою очередь министр иностранных дел Чо Хён ответил, что Южной Корее в случае обретения ядерного оружия придётся выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и стать «второй Северной Кореей».

Следует напомнить, что еще в 1973 году в соответствии с секретным приказом президента РК Пак Чжон Хи Комитет по исследованию вооружений разработал долгосрочной план по созданию ядерного оружия. Однако под давлением США, зорко следящих за сохранением своей монополией в этой сфере, секретная программа Южной Кореи была свернута в обмен на предоставление ряда чувствительных оборонных технологий. В 1975 году Южная Корея присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия, что предполагало безусловный отказ от его создания.

Тем не менее все последние годы, в том числе из-за развития ядерной программы КНДР, ряд политических и общественных деятелей РК призывали вновь вернуться к вопросу создания собственного ядерного оружия. В пользу такого решения склонялось и общественное мнение страны.

Бывший президент РК Юн Сок Ёль в 2023 году заявлял о желательности размещения американского ядерного оружия или создания собственного как средства парирования северокорейской угрозы.

Нынешняя южнокорейская администрация вплоть до сегодняшнего дня занимала неоднозначную позицию по этому вопросу.

В ходе контактов на высшем уровне в октябре 2025 года президент Ли получил от Трампа согласие на постройку подводных лодок с атомной силовой установкой и обычным вооружением. Ли также потребовал, чтобы у Южной Кореи была возможность перерабатывать отработанное ядерное топливо и обогащать уран для использования в реакторах подводных лодок. По словам Ли, при наличии топлива Южная Корея могла бы строить атомные подводные лодки с обычным вооружением для оборонительных целей.

Согласно соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере между двумя странами, Южная Корея должна получить разрешение США на переработку ядерного топлива. Ожидается, что обе страны пересмотрят условия этого соглашения, чтобы согласовать технические и юридические детали. Однако такое решение может потребовать одобрения Конгресса США.

С другой стороны, не ясно, где будут строиться южнокорейские АПЛ и какой проект – американский или южнокорейский - будет принят для реализации. На этом фоне нынешнее заявление южнокорейского президента, видимо, призвано ускорить обсуждение конкретных планов создания АПЛ с американской стороной.

Тем не менее оно вряд ли развеет сомнения соседей РК – КНР, КНДР и России -относительно нерушимости ее безъядерного статуса. Кроме того, активная позиция Сеула по вопросу создания собственных АПЛ явно активизирует аналогичные планы в Японии.

Токио официально пока демонстрирует лишь готовность изучить такую возможность. 6 ноября министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что Япония должна рассмотреть вопрос включения атомных подводных лодок в свой флот. «Окружающая Японию обстановка становится настолько неблагоприятной, что мы должны решить, продолжать ли нам использовать дизельные двигатели или перейти на атомные подводные лодки», — заявил в эфире японского телеканала TBS.

К тому же у Японии нет жестких ограничений со стороны США по поводу обогащения урана и извлечения плутония. А резкий поворот нового правительства страны в сторону отказа от послевоенных ограничений в наращивания военной мощи позволяет утверждать, что решение о строительстве АПЛ – лишь вопрос времени.