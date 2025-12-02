Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 декабря 2025 / 14:35
2 декабря 2025 / 14:05
2 декабря 2025 / 13:43
1 декабря 2025 / 18:02
Безопасность
Безопасность
СВР: Франция ищет варианты прямого участия в украинском конфликте
2 декабря 2025 / 12:59
СВР: Франция ищет варианты прямого участия в украинском конфликте
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Франция продолжает искать способы прямого участия в конфликте на Украине. Соответствующее сообщение распространило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Франции не терпится отправить своих военных на Украину. Согласно поступающим в СВР данным, Париж продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте. На это, в частности, нацелен правительственный декрет №2025-1030 от 31 октября 2025 года, который разрешает задействовать ЧВК для оказания помощи "третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что даже у неискушенного европейского обывателя не вызывает сомнений, "какая страна подразумевается".

"Мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16, находящиеся в распоряжении ВСУ, не справляются с перехватом российских воздушных целей. Освоение же "Миражей" и другой техники требует времени и высокой квалификации. Вот для этого Киеву и понадобятся зарубежные ЧВК, оснащенные современным западным, в первую очередь, французским вооружением", - указали в пресс-бюро.

Однако французским властям не стоит обольщаться и считать, что этим они развязывают себе руки и "одновременно уходят от ответственности за участие своих военных в конфликте", отметили в СВР.

"Присутствие на Украине французских ЧВК, скромно названных в упомянутом декрете "референс-операторами" министерства вооруженных сил, будет расцениваться Россией как непосредственное участие Франции в боевых действиях. Как следствие, французские ЧВК станут первоочередной законной целью российских ВС", - заключили в ведомстве. 

