Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США

Как быстро США смогут снять санкции с России, в случае урегулирования украинского конфликта? Мы помним знаменитую поправку Джексона-Вэника, принятую против СССР в 1974-ом и утратившую свою силу только в 2012 году. Кроме санкций есть еще акт Магнитского, другие рестрикции, все они, скорее всего будут продолжать действовать. Однако Администрация президента США может получить право самостоятельно решать, какой объем санкций в рамках действующего законодательства, стоит применять к России в определенный момент времени. Это, как раз, компетенция исполнительной власти. Может быть разработан план по снятию санкций с РФ. Он, конечно, будет торпедироваться многими, так что и России, и США еще предстоит большая работа в этом направлении. Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.