Дмитриев считает 2 декабря важным днем для мира

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что 2 декабря станет важным днем для мира.

"Важный день для мира: команда, которая разработала мирное соглашение президента США Дональда Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку американского лидера на Украине", - указал он в соцсети Х.

Ожидается, что во вторник президент РФ Владимир Путин встретится со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Главная тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения Вашингтона на этот счет. Как ранее заявлял пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, встреча пройдет во второй половине дня.