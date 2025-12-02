Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Ермак сохранит влияние на Зеленского. Мнение
1 декабря 2025 / 18:02
Российские ВС освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области
2 декабря 2025 / 13:31
Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Кроме того, были освобождены города Волчанск в Харьковской области и Красноармейск в Донецкой Народной Республике (ДНР), со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделениями группировки войск "Север" освобожден город Волчанск Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" решительными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области. Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение города Красноармейск ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве. 

