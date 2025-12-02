Российские ВС освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области

Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Кроме того, были освобождены города Волчанск в Харьковской области и Красноармейск в Донецкой Народной Республике (ДНР), со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделениями группировки войск "Север" освобожден город Волчанск Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" решительными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области. Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение города Красноармейск ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.