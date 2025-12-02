Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
2 декабря 2025 / 13:43
1 декабря 2025 / 18:02
Общество
ВЦИОМ: 35% российских граждан занимаются самолечением
2 декабря 2025 / 13:45
ВЦИОМ: 35% российских граждан занимаются самолечением
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, при заболевании 35% россиян занимаются самолечением, сообщает ТАСС.

Отмечается, что число обращений в государственные поликлиники сокращается. Так, сегодня такой вариант выбирают 41% граждан против 52% в 2006 году. На фоне снижения доверия к бесплатной медицине растет и спрос на платные услуги - ими пользуются 17% респондентов по сравнению с 6% в 2006 году.

По данным опроса, 52% россиян не удовлетворены качеством медицинского обслуживания. Главная причина - дефицит врачей и компетенций медперсонала, на который обращают внимание 83% сограждан. Сложности с записью (22%), ограниченность бесплатной помощи (14%) и очереди (13%) также остаются существенными факторами.

Вместе с тем удовлетворенность жителей страны качеством медпомощи составляет 42%. При этом в Москве и Санкт-Петербурге она в 1,5 раза выше среднероссийского уровня и достигает 66%. В малых городах (население до 100 тыс.) и селах этот показатель варьируется от 33% до 37% соответственно.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 29 августа текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет. 

