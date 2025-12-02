Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной

С кем и как подписывать Договор о мирном урегулировании на Украине? Договор Москвы и Вашингтона не обязательно предполагает, что Россия должна подписать что-то с Украиной. Здесь должно быть много двусторонних и многосторонних соглашений. России не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной. Должны быть разработаны корректные юридические тексты многих соглашений. Это потребует времени, потому каждый из таких текстов не обязательно будет совпадать по времени и по значению с другими. Но, до момента окончания боевых действий, некий общий текст должен быть принят. И этот текст должен давать России верификационные возможности. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.