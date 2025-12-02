Песков: российско-индийские отношения основаны на историческом опыте взаимопонимания

Двусторонние отношения России и Индии строятся на глубоком историческом опыте взаимопонимания. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"Наши двусторонние отношения основаны на глубоком историческом опыте взаимопонимания, партнерства и общего видения мировых событий и мировой системы, основанной на международном праве, верховенстве закона и способности учитывать интересы друг друга. Это очень важная характеристика нашего общего видения происходящего в мире", - указал представитель Кремля.

По его словам, российско-индийские отношения - это не просто стандартный набор дипломатических протоколов и торговых соглашений. "Это нечто большее. Это гораздо важнее", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что Москва с нетерпением ждет государственного визита российского лидера Владимира Путина в Индию. "Послезавтра наш президент прилетит в вашу страну, которую мы считаем нашим большим другом", - добавил пресс-секретарь.