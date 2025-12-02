Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 декабря 2025 / 14:05
2 декабря 2025 / 13:43
1 декабря 2025 / 18:02
Политика
ЛДПР внесет в Госдуму инициативу о введении штрафов за буллинг
2 декабря 2025 / 14:15
ЛДПР внесет в Госдуму инициативу о введении штрафов за буллинг
© Эрик Романенко/ ТАСС

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона, предусматривающий введение административных штрафов до 500 тыс. рублей за буллинг и кибербуллинг. Об этом со ссылкой на документ, который будет представлен на рассмотрение Госдумы 2 декабря, сообщает ТАСС.

Инициативой предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей наказание за систематическое унижение чести и достоинства граждан, в том числе в интернете и СМИ. Под травлей предлагается понимать повторяющиеся действия, выраженные в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме.

Так, за подобное правонарушение предусматриваются штрафы: для граждан - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения создадут эффективный правовой инструмент для оперативного пресечения насилия на ранних стадиях и будут способствовать формированию культуры нетерпимости к любым формам унижения человеческого достоинства. 

