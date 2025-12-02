Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 14:05
2 декабря 2025 / 13:43
Общество
Главная новогодняя елка России будет украшена к 25 декабря
2 декабря 2025 / 14:29
Главная новогодняя елка России будет украшена к 25 декабря
© Александр Щербак/ ТАСС

Главная новогодняя ель России, которая прибудет в Кремль из Рузского муниципального округа Московской области 10 декабря, будет установлена на Соборной площади и украшена к 25 декабря. Об этом со ссылкой на пресс-службу Управления делами президента РФ сообщает ТАСС.

"Работы по установке и украшению ели будут завершены до начала проведения традиционных новогодних утренников в Государственном Кремлевском Дворце, которые начнутся 25 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после новогодних праздников главная елка страны будет отправлена на переработку, а семена из ее шишек посадят по всей России. В прошлые годы из древесины изготавливали клюшки для детских хоккейных команд, скворечники, кормушки для птиц, различные сувениры.

C 2007 года главное новогоднее дерево страны привозят в Кремль только из Подмосковья. В этом году специальная комиссия из 24 "кандидатов" выбрала ель высотой 26 метров. Ее планируется спилить 8 декабря.

"Ель будет доставлена в Кремль поздно вечером 10 декабря, для проезда автопоезда будут открыты Спасские ворота", - добавили в Управделами.

