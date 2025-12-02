Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 декабря 2025 / 16:06
КОТИРОВКИ
USD
02/12
77.7027
EUR
02/12
90.3438
Новости часа
SCMP: число погибших в результате мощного пожара в Гонконге возросло до 156 Костин не исключает снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% в 2027 году
Москва
2 декабря 2025 / 16:06
Котировки
USD
02/12
77.7027
0.0000
EUR
02/12
90.3438
0.0000
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 44 беспилотника ВСУ
2 декабря 2025 / 14:46
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 44 беспилотника ВСУ
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 44 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 831 беспилотник, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 337 танков и других боевых бронемашин, 1 623 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 682 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 144 единицы специальной военной автомобильной техники. 

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:59
SCMP: число погибших в результате мощного пожара в Гонконге возросло до 156
15:44
Костин не исключает снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% в 2027 году
15:32
Российские паралимпийцы смогут выступать под флагом на турнирах FIS
15:14
В Индонезии число жертв наводнений увеличилось до 702 человек
14:59
Ван И: Москва и Пекин работают над реализацией договоренностей по безопасности
14:46
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 44 беспилотника ВСУ
14:29
Главная новогодняя елка России будет украшена к 25 декабря
14:15
ЛДПР внесет в Госдуму инициативу о введении штрафов за буллинг
13:57
Песков: российско-индийские отношения основаны на историческом опыте взаимопонимания
13:45
ВЦИОМ: 35% российских граждан занимаются самолечением
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения