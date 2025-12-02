Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 44 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 44 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 831 беспилотник, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 337 танков и других боевых бронемашин, 1 623 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 682 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 144 единицы специальной военной автомобильной техники.