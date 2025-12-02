Ван И: Москва и Пекин работают над реализацией договоренностей по безопасности

Россия и Китай работают над реализацией договоренностей на высшем уровне по стратегической безопасности. На это обратил внимание глава МИД КНР Ван И в ходе консультаций по стратегической безопасности с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

"Мы прилагаем огромные усилия для воплощения стратегических решений и укрепления политического взаимодоверия. Вы и ваши предшественники проделали огромную работу на этом треке. Мы высоко это оцениваем", - подчеркнул он.

По словам министра, стороны едины в том, что отношения Москвы и Пекина сохраняют высокую динамику. "В рамках празднования 80-летия победы в мировой антифашистской войне состоялся целый ряд важных контактов на высшем и высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин дважды встретились в Москве и в Пекине, направляя китайско-российские отношения на устойчивое и уверенное продвижение вперед в условиях глобальной турбулентности и непредсказуемости", - указал он.

Ван И отметил, что страны подтвердили решимость отстаивать итоги Второй мировой войны, которая далась ценой огромных жертв. "Мы вместе противостоим любым попыткам, заявлениям, которые противоречат исторической правде. Надо быть начеку в связи с попытками возрождения японского милитаризма, фашизма. Важно дать отпор любым таким попыткам", - заявил он.

"Следующий год пройдет под знаком 30-летия стратегического взаимодействия Китая и России, 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это очередная веха в истории китайско-российских отношений. Нам важно и дальше укреплять стратегическое взаимодоверие, углублять добрососедство и дружбу, расширять взаимовыгодное сотрудничество, содействовать экономическому развитию и национальному возрождению каждой из наших стран, противостоять новым вызовам и новым угрозам", - заключил глава МИД КНР.