Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 декабря 2025 / 16:06
КОТИРОВКИ
USD
02/12
77.7027
EUR
02/12
90.3438
Новости часа
SCMP: число погибших в результате мощного пожара в Гонконге возросло до 156 Костин не исключает снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% в 2027 году
Москва
2 декабря 2025 / 16:06
Котировки
USD
02/12
77.7027
0.0000
EUR
02/12
90.3438
0.0000
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Ван И: Москва и Пекин работают над реализацией договоренностей по безопасности
2 декабря 2025 / 14:59
Ван И: Москва и Пекин работают над реализацией договоренностей по безопасности
© Александр Бурмистров/ ТАСС

Россия и Китай работают над реализацией договоренностей на высшем уровне по стратегической безопасности. На это обратил внимание глава МИД КНР Ван И в ходе консультаций по стратегической безопасности с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

"Мы прилагаем огромные усилия для воплощения стратегических решений и укрепления политического взаимодоверия. Вы и ваши предшественники проделали огромную работу на этом треке. Мы высоко это оцениваем", - подчеркнул он.

По словам министра, стороны едины в том, что отношения Москвы и Пекина сохраняют высокую динамику. "В рамках празднования 80-летия победы в мировой антифашистской войне состоялся целый ряд важных контактов на высшем и высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин дважды встретились в Москве и в Пекине, направляя китайско-российские отношения на устойчивое и уверенное продвижение вперед в условиях глобальной турбулентности и непредсказуемости", - указал он.

Ван И отметил, что страны подтвердили решимость отстаивать итоги Второй мировой войны, которая далась ценой огромных жертв. "Мы вместе противостоим любым попыткам, заявлениям, которые противоречат исторической правде. Надо быть начеку в связи с попытками возрождения японского милитаризма, фашизма. Важно дать отпор любым таким попыткам", - заявил он.

"Следующий год пройдет под знаком 30-летия стратегического взаимодействия Китая и России, 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это очередная веха в истории китайско-российских отношений. Нам важно и дальше укреплять стратегическое взаимодоверие, углублять добрососедство и дружбу, расширять взаимовыгодное сотрудничество, содействовать экономическому развитию и национальному возрождению каждой из наших стран, противостоять новым вызовам и новым угрозам", - заключил глава МИД КНР.

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:59
SCMP: число погибших в результате мощного пожара в Гонконге возросло до 156
15:44
Костин не исключает снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% в 2027 году
15:32
Российские паралимпийцы смогут выступать под флагом на турнирах FIS
15:14
В Индонезии число жертв наводнений увеличилось до 702 человек
14:59
Ван И: Москва и Пекин работают над реализацией договоренностей по безопасности
14:46
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 44 беспилотника ВСУ
14:29
Главная новогодняя елка России будет украшена к 25 декабря
14:15
ЛДПР внесет в Госдуму инициативу о введении штрафов за буллинг
13:57
Песков: российско-индийские отношения основаны на историческом опыте взаимопонимания
13:45
ВЦИОМ: 35% российских граждан занимаются самолечением
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения