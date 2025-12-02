На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 14:05
В Индонезии число жертв наводнений увеличилось до 702 человек
2 декабря 2025 / 15:14
© AP Photo/ Ramon Espinosa/ТАСС
Число погибших из-за наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра увеличилось до 702, судьба еще 499 человек остается неизвестной. Соответствующие данные приводит Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии.
Ранее сообщалось, что число жертв стихии приблизилось к 600.
Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии информировало о том, что стихийное бедствие повлекли за собой ливни, которые продолжаются в регионе уже больше недели. Селевые потоки нанесли повреждения жилым зданиям, дорогам и инфраструктуре, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.