Спорт / Олимпийское движение
Спорт
Российские паралимпийцы смогут выступать под флагом на турнирах FIS
2 декабря 2025 / 15:32
Российские паралимпийцы смогут выступать под флагом на турнирах FIS
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Соответствующее сообщение разместил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Россияне благодаря восстановлению в правах Паралимпийского комитета России смогут выступать под национальным флагом и гимном. "Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года", - следует из сообщения.

Некоторое время назад суд частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России, постановив допустить российских саночников к международным стартам в нейтральном статусе, а также признал незаконным решение Международной федерации бобслея и скелетона о санкциях в отношении россиян.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии, которое было принято в 2022 году из-за ситуации на Украине. За него проголосовало 12 членов FIS, против - 10. Российская сторона подала апелляцию в CAS.

