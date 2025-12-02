На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Экономика
Костин не исключает снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% в 2027 году
2 декабря 2025 / 15:44
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Ключевая ставка в 2027 году может опуститься до нейтрального диапазона 7,5-8,5%. Такой оценкой поделился глава ВТБ Андрей Костин на полях инвестиционного форума "Россия зовет!".
На вопрос, возможно ли достижение такого уровня ставки в 2027 году, он ответил: "Конечно, возможно".
Некоторое время назад глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор рассчитывает к 2027 году выйти на нейтральный диапазон ключевой ставки в 7,5-8,5%.