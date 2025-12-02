Костин не исключает снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% в 2027 году

Ключевая ставка в 2027 году может опуститься до нейтрального диапазона 7,5-8,5%. Такой оценкой поделился глава ВТБ Андрей Костин на полях инвестиционного форума "Россия зовет!".

На вопрос, возможно ли достижение такого уровня ставки в 2027 году, он ответил: "Конечно, возможно".

Некоторое время назад глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор рассчитывает к 2027 году выйти на нейтральный диапазон ключевой ставки в 7,5-8,5%.