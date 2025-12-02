На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Общество
SCMP: число погибших в результате мощного пожара в Гонконге возросло до 156
2 декабря 2025 / 15:59
© Anthony Kwan/ Getty Images/ТАСС
Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 156 после того, как поисково-спасательные команды нашли тела еще 5 жертв. Об этом со ссылкой на полицию мегаполиса пишет газета South China Morning Post.
Ранее сообщалось о 151 погибшем в результате ЧП.
Согласно данным правоохранителей, из общего числа жертв удалось опознать 127. Некоторые тела сильно обгорели, и их опознание потребует дополнительных экспертиз.
Администрация специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) информировала о том, что создаст независимый комитет под руководством одного из судей города для расследования причин и обстоятельств пожара в жилом комплексе.