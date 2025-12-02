Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 14:05
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Переговоры по Украине
Политика
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38

Владимир Зеленский признал, что по результатам переговоров украинской и американской делегаций во Флориде Киеву придется еще поработать над "непростыми вещами".

"Есть непростые вещи, по которым еще надо поработать", - написал он в Telegram-канале, комментируя работу украинской делегации на переговорах во Флориде.

По словам Зеленского, все было "очень конструктивно", однако с дальнейшими шагами Украина определится уже после встречи с представителями украинской переговорной группы и полного доклада от них.

Ранее портал Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в понедельник должен прилететь в Париж, где сейчас находится Зеленский, и доложить ему о подробностях переговоров с США.

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге Флориды. Со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию. В свою очередь Axios написал, что переговоры между Киевом и Вашингтоном были трудными и касались в основном территориальных вопросов. Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник сообщило, что стороны не смогли окончательно согласовать финальный текст мирного плана.

Доцент  кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что «прошедшие переговоры были выяснением американской позиции, поскольку никакого мандата у украинской делегации не было. И они собрали информацию по поводу запросов США, и соответственно дальше повезли эту информацию в Европу, как сказал Зеленский. Поэтому в целом пока это больше напоминает уяснение позиций и осознание новой реальности».

По словам эксперта, «Трамп в этих переговорах на стороне США.  Америке нужно трансформировать украинскую политическую систему так, чтобы она была полноценной колонией, и власть не концентрировалась в одних руках. Кроме того, Трампу нужно выстроить отношения с Россией и поставить на место Европу, поэтому Трамп действует в американских интересах.  А если говорить о давлении Трампа на Украину, то если США хотят из Украины сделать труп, то понятно, что США давят на Украину».       

