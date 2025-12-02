Европа торпедирует переговоры с Украиной

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 2 декабря, что европейские лидеры и Владимир Зеленский добились прогресса в обсуждении плана урегулирования конфликта на Украине.

"Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном и другими европейскими лидерами. <…> Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе", - написала фон дер Ляйен в X.

1 декабря Макрон и Зеленский провели переговоры в Париже. Как сообщил телеканал LCI со ссылкой на Елисейский дворец, во время встречи они созвонились с рядом европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Антониу Коштой, генсеком НАТО Марком Рютте и спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Это уже его второй визит Зеленского во Францию за две недели и десятый с начала украинского конфликта.

Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским в Париже уточнил, что "строго говоря, никакого плана еще нет", комментируя переговорный процесс с участием США и перспективы согласования с Россией американского плана по урегулированию.

Макрон выразил признательность США за их посредническую роль в вопросе украинского урегулирования, однако подчеркнул, что "не хочет говорить от лица американских представителей", которые в ближайшее время направятся в Москву, чтобы согласовать позиции с российским руководством. Президент Франции утверждал, что вопрос о территориях может быть решен "только Зеленским", а замороженные активы РФ и гарантии безопасности, по его мнению, обязательно следует обсуждать с европейскими странами. "Так что пока речь идет о предварительном этапе", - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Ранее Уиткофф принимал участие в переговорах с украинской делегацией, которые прошли 30 ноября на юге Флориды.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает, что «Европа рассматривает Украину, как средство сдерживания России в долгосрочной перспективе исходя из ложного понимания, что Россия якобы вынашивает какие-то агрессивные планы в отношении Европы. Очевидно, что это связано с внутриэкономическими и внутриполитическими задачами, которые решают европейские политические и финансовые круги в настоящий момент. Поэтому, безусловно, они и дальше будут торпедировать этот процесс, отказываясь верить в то, что украинский проект не оправдал себя».

По мнению эксперта, «у Трампа есть возможности продавить собственное решение по украинскому кризису с учетом зависимости Европы от США. И мы видим, как он использует рычаги давления на Европу в вопросе увеличения военного бюджета НАТО странами Европы. Но есть ли у него такое желание, мы будем наблюдать в течение переговорного процесса. Пока мы не видим, чтобы он применял аналогичные шаги давления на Европу. Но вполне возможно, если он решит добиться успеха, он сможет применить их в будущем».