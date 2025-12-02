Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 декабря 2025 / 16:07
КОТИРОВКИ
USD
02/12
77.7027
EUR
02/12
90.3438
Новости часа
SCMP: число погибших в результате мощного пожара в Гонконге возросло до 156 Костин не исключает снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% в 2027 году
Москва
2 декабря 2025 / 16:07
Котировки
USD
02/12
77.7027
0.0000
EUR
02/12
90.3438
0.0000
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Политика
Европа торпедирует переговоры с Украиной
Мнение политолога Антона Гришанова
2 декабря 2025 / 15:53
Европа торпедирует переговоры с Украиной

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 2 декабря, что европейские лидеры и Владимир Зеленский добились прогресса в обсуждении плана урегулирования конфликта на Украине.

"Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном и другими европейскими лидерами. <…> Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе", - написала фон дер Ляйен в X.

1 декабря Макрон и Зеленский провели переговоры в Париже. Как сообщил телеканал LCI со ссылкой на Елисейский дворец, во время встречи они созвонились с рядом европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Антониу Коштой, генсеком НАТО Марком Рютте и спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Это уже его второй визит Зеленского во Францию за две недели и десятый с начала украинского конфликта.

Со своей стороны президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским в Париже уточнил, что "строго говоря, никакого плана еще нет", комментируя переговорный процесс с участием США и перспективы согласования с Россией американского плана по урегулированию.

Макрон выразил признательность США за их посредническую роль в вопросе украинского урегулирования, однако подчеркнул, что "не хочет говорить от лица американских представителей", которые в ближайшее время направятся в Москву, чтобы согласовать позиции с российским руководством. Президент Франции утверждал, что вопрос о территориях может быть решен "только Зеленским", а замороженные активы РФ и гарантии безопасности, по его мнению, обязательно следует обсуждать с европейскими странами. "Так что пока речь идет о предварительном этапе", - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Ранее Уиткофф принимал участие в переговорах с украинской делегацией, которые прошли 30 ноября на юге Флориды.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает, что «Европа рассматривает Украину, как средство сдерживания России в долгосрочной перспективе исходя из ложного понимания, что Россия якобы вынашивает какие-то агрессивные планы в отношении Европы. Очевидно, что это связано с внутриэкономическими и внутриполитическими задачами, которые решают европейские политические и финансовые круги в настоящий момент. Поэтому, безусловно, они и дальше будут торпедировать этот процесс, отказываясь верить в то, что украинский проект не оправдал себя».  

По мнению эксперта, «у Трампа есть возможности продавить собственное решение по украинскому кризису с учетом зависимости Европы от США.  И мы видим, как он использует рычаги давления на Европу в вопросе увеличения военного бюджета НАТО странами Европы. Но есть ли у него такое желание, мы будем наблюдать в течение переговорного процесса. Пока мы не видим, чтобы он применял аналогичные шаги давления на Европу. Но вполне возможно, если он решит добиться успеха, он сможет применить их в будущем».     

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:59
SCMP: число погибших в результате мощного пожара в Гонконге возросло до 156
15:44
Костин не исключает снижения ключевой ставки до 7,5-8,5% в 2027 году
15:32
Российские паралимпийцы смогут выступать под флагом на турнирах FIS
15:14
В Индонезии число жертв наводнений увеличилось до 702 человек
14:59
Ван И: Москва и Пекин работают над реализацией договоренностей по безопасности
14:46
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 44 беспилотника ВСУ
14:29
Главная новогодняя елка России будет украшена к 25 декабря
14:15
ЛДПР внесет в Госдуму инициативу о введении штрафов за буллинг
13:57
Песков: российско-индийские отношения основаны на историческом опыте взаимопонимания
13:45
ВЦИОМ: 35% российских граждан занимаются самолечением
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения