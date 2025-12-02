Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 декабря 2025 / 17:38
КОТИРОВКИ
USD
02/12
77.7027
EUR
02/12
90.3438
Новости часа
Рютте: атаки на танкеры России являются следствием конфликта на Украине Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1,4 тыс. военных
Москва
2 декабря 2025 / 17:38
Котировки
USD
02/12
77.7027
0.0000
EUR
02/12
90.3438
0.0000
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
l'Echo: задержан экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино
2 декабря 2025 / 16:13
l'Echo: задержан экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино
© AP Photo/ Eugene Hoshiko/ТАСС

Вторым задержанным в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе ЕС стал ее бывший генсек Стефано Саннино, который был вторым человеком в евродипслужбе, когда ее возглавлял Жозеп Боррель. Об этом пишет газета l"Echo, ссылаясь на источники в бельгийских силовых структурах.

Некоторое время назад Agence France-Presse информировало о том, что бельгийская полиция в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Европейского союза задержала бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и нынешнего ректора элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерику Могерини. 

На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:30
Рютте: атаки на танкеры России являются следствием конфликта на Украине
18:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1,4 тыс. военных
17:58
В Кремле напомнили европейцам, что "приключается" с их деньгами на Украине
17:46
Урожай зерна в России по итогам года составит не менее 135 млн тонн
17:30
Более половины украинцев полагают, что Зеленскому не стоит идти в президенты
17:15
ЕС выделит €50 млн Армении, в том числе для противодействия РФ
16:59
Жителями Подмосковья являются более 600 человек старше 100 лет
16:44
Белоусов: освобождение Красноармейска обеспечивает условия для продвижения ВС РФ
16:29
Чехия побила 40-летний антирекорд по числу случаев заражения гепатитом А
16:13
l'Echo: задержан экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения