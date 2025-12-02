l'Echo: задержан экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино

Вторым задержанным в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе ЕС стал ее бывший генсек Стефано Саннино, который был вторым человеком в евродипслужбе, когда ее возглавлял Жозеп Боррель. Об этом пишет газета l"Echo, ссылаясь на источники в бельгийских силовых структурах.

Некоторое время назад Agence France-Presse информировало о том, что бельгийская полиция в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе Европейского союза задержала бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и нынешнего ректора элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы) Федерику Могерини.