На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Американист Богуславская: вопрос снятия санкций с РФ будет решать администрация президента США
2 декабря 2025 / 13:43
/ Дальнее зарубежье / Общество / Здравоохранение и медицина / Многополярный мир
Общество
Чехия побила 40-летний антирекорд по числу случаев заражения гепатитом А
2 декабря 2025 / 16:29
Чехия побила 40-летний антирекорд по числу случаев заражения гепатитом А
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Гепатит А с начала 2025 года подтвержден в Чехии у 2 880 человек, это в 20 раз больше, чем годом ранее. Об этом сообщает информагентство CTK, ссылаясь на Государственный медицинский институт.

Как отмечается, это наибольшее с 1984 года количество выявленных случаев заражения этим заболеванием.

В Чехии в 2024 году было зарегистрировано 636 случаев заболевания гепатитом А. Болезнь стала причиной летальных исходов в стране двух человек в прошлом году. В этом году из-за нее умер 31 житель республики. Более 40% больных находятся в Праге. Власти столицы оценивают ситуацию как локальную эпидемию.

Прививки от гепатита типа А получили в 2025 году свыше 220 тыс. жителей страны. Вакцины поступили в Чехию из ряда стран, в том числе из Греции, Нидерландов и Швеции.

Вирус гепатита А устойчив при распространении. Инкубационный период заболевания продолжается до 50 дней. Болезнь нередко протекает бессимптомно, и выявить ее возможно только через назначенные врачами анализы. 

