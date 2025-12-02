Чехия побила 40-летний антирекорд по числу случаев заражения гепатитом А

Гепатит А с начала 2025 года подтвержден в Чехии у 2 880 человек, это в 20 раз больше, чем годом ранее. Об этом сообщает информагентство CTK, ссылаясь на Государственный медицинский институт.

Как отмечается, это наибольшее с 1984 года количество выявленных случаев заражения этим заболеванием.

В Чехии в 2024 году было зарегистрировано 636 случаев заболевания гепатитом А. Болезнь стала причиной летальных исходов в стране двух человек в прошлом году. В этом году из-за нее умер 31 житель республики. Более 40% больных находятся в Праге. Власти столицы оценивают ситуацию как локальную эпидемию.

Прививки от гепатита типа А получили в 2025 году свыше 220 тыс. жителей страны. Вакцины поступили в Чехию из ряда стран, в том числе из Греции, Нидерландов и Швеции.

Вирус гепатита А устойчив при распространении. Инкубационный период заболевания продолжается до 50 дней. Болезнь нередко протекает бессимптомно, и выявить ее возможно только через назначенные врачами анализы.