Белоусов: освобождение Красноармейска обеспечивает условия для продвижения ВС РФ

Красноармейск Донецкой Народной Республики (ДНР) имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для последующего продвижения группировки войск ВС РФ. Об этом в своем поздравлении военнослужащих с освобождением населенного пункта заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

"В ходе решительных действий освобожден населенный пункт Красноармейск ДНР, который имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения группировки войск", - приводятся слова Белоусова в сообщении МО РФ.

Отмечается, что в своей телеграмме министр поздравил с освобождением Красноармейска командование и личный состав 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 439-го мотострелкового полка.