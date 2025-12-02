Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 14:05
Общество
Жителями Подмосковья являются более 600 человек старше 100 лет
2 декабря 2025 / 16:59
Жителями Подмосковья являются более 600 человек старше 100 лет
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Старейшей жительницей Московской области является Вера Николаевна Королева из Клина, в этом году ей исполнилось 111 лет. Всего в регионе насчитывается более 600 человек, чей возраст превышает 100 лет, со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития Подмосковья сообщает ТАСС.

Отмечается, что жителям Подмосковья старше 80 лет к юбилейным датам вручается особый подарок от губернатора Московской области, один из главных символов народного промысла региона - Жостовский поднос. Начиная с 90-летия, женщины получают в дополнение к основному подарку павловопосадский шерстяной платок, а мужчины отпраздновавшие 95-летний юбилей и старше - шуйский плед. Долгожители, отметившие столетие, также получают по 5 тыс. рублей.

"В 2025 году порядка 45 тыс. долгожителей поздравили с юбилейными датами и вручили подарочные наборы. Из них около 300 жителей отметили свой 100-летний юбилей", - приводит пресс-служба слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

