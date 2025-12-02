На переговорах по Украине Трамп преследует только интересы США. Мнение
2 декабря 2025 / 15:38
Эксперт Брутер: РФ не обязательно заключать соглашение о будущем Украины с Украиной
2 декабря 2025 / 14:05
Интеграция
ЕС выделит €50 млн Армении, в том числе для противодействия РФ
2 декабря 2025 / 17:15
© Christophe Gateau/ Pool via AP/ТАСС
Евросоюз выделит Армении €50 млн, в том числе для противодействия России. С таким заявлением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в ходе пресс-конференции в рамках заседания совета сотрудничества ЕС-Армения.
"Евросоюз рад объявить о выделении Армении €50 млн, которые, в частности, будут направлены на усилия по разминированию и построение мер доверия в регионе", - сказала Каллас.
Вместе с тем, по ее словам, это финансирование будет направлено на "поиск и противодействие внешнему вмешательству". В своей речи глава евродипломатии также обвинила некие "российские структуры" во влиянии на обстановку в Армении.