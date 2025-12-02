ЕС выделит €50 млн Армении, в том числе для противодействия РФ

Евросоюз выделит Армении €50 млн, в том числе для противодействия России. С таким заявлением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в ходе пресс-конференции в рамках заседания совета сотрудничества ЕС-Армения.

"Евросоюз рад объявить о выделении Армении €50 млн, которые, в частности, будут направлены на усилия по разминированию и построение мер доверия в регионе", - сказала Каллас.

Вместе с тем, по ее словам, это финансирование будет направлено на "поиск и противодействие внешнему вмешательству". В своей речи глава евродипломатии также обвинила некие "российские структуры" во влиянии на обстановку в Армении.