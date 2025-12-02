Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
2 декабря 2025 / 15:38
2 декабря 2025 / 14:05
2 декабря 2025 / 13:43
/ Ближнее зарубежье / Политика / Политические скандалы на Украине / Политика и религия
Политика
Более половины украинцев полагают, что Зеленскому не стоит идти в президенты
2 декабря 2025 / 17:30
Более половины украинцев полагают, что Зеленскому не стоит идти в президенты
© Leon Neal/ Pool via AP/ТАСС

Более половины граждан Украины считают, что Владимир Зеленский должен ограничиться одним президентским сроком и не выставлять свою кандидатуру на новых выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

"По состоянию на вторую половину ноября большинство взрослых украинцев (52,2%) полагают, что Зеленский должен не принимать участия в следующих выборах президента Украины (как он обещал в 2019 году)", - следует из сообщения, размещенного на сайте центра.

Вместе с тем, по мнению 42,8% опрошенных, Зеленский должен баллотироваться на следующих выборах. Еще 5% участников исследования затруднились с ответом.

Кроме того, 60% респондентов считают, что Зеленский несет личную ответственность за преступные схемы бизнесмена Тимура Миндича и других фигурантов громкого антикоррупционного расследования, повлекшего за собой политический кризис на Украине.

Официально полномочия Зеленского на высшей государственной должности истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания действия военного положения.

Президент России Владимир Путин обращал внимание, что Украина сегодня игнорирует решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. По его словам, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

