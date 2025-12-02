Урожай зерна в России по итогам года составит не менее 135 млн тонн

В России урожай зерна по итогам текущего года ожидается на уровне не менее 135 млн тонн в чистом весе, в том числе 90 млн тонн пшеницы. Об этом информировали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева по итогам совещания "О ходе сезонных полевых работ в 2025 году".

Вместе с тем ожидаются рекордные урожаи сои и рапса, а сбор картофеля - на уровне 8 млн тонн. Вице-премьер отметил важность завершения уборки урожая с оставшихся площадей с минимальными потерями.

Кроме того, Патрушев подчеркнул важность продолжения работы по переходу на семена отечественной селекции. Для этого существует целый набор мер господдержки, который охватывает и стимулирование научных разработок, и тиражирование полученного материала.

Он также выделил необходимость заблаговременно обеспечить закупку минеральных удобрений и средств защиты растений, не дожидаясь существенного роста спроса накануне старта посевной. "На особом контроле остается обеспечение аграриев необходимой сельскохозяйственной техникой и топливом. В частности, Минсельхоз России и Минэнерго России должны проработать план поставок топлива на новый сезон", - указали в аппарате вице-премьера.

Урожай зерна в России по итогам 2024 года составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории страны урожай зерна - порядка 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - около 147 млн тонн.