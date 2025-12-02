В Кремле напомнили европейцам, что "приключается" с их деньгами на Украине

Европейцы не должны забывать, что "приключается" с их финансированием на Украине. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, который призвал воздержаться от экспроприации российских замороженных активов и финансировать Киев с помощью классического займа.

"Оптимизм позиция главы МИД Бельгии не внушает, но мы согласны с министром - за исключением того, что нужно продолжить финансировать Украину. Здесь просто хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами в этой стране", - указал представитель Кремля при общении с журналистами.

"А так в целом, действительно, все это походит на большую авантюру", - отметил он, комментируя посягательства европейцев на активы РФ.