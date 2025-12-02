Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1,4 тыс. военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1,4 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 205 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 235, "Южная" - свыше 120, "Центр" - до 495, на направлении "Восток" - более 265 и "Днепр" - до 80 военнослужащих.